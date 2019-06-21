В Верхнюю Салду приехал замминистра ЖКХ Свердловской области после жалобы президенту на неубранную мусорную площадку

Сегодня, 21 июня, в Верхнюю Салду с инспекцией приехал замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. Визит чиновника был анонсирован накануне после того, как на прямой линии с Владимиром Путиным была показана фотография заваленной мусором контейнерной площадки. После озвучивания проблемы в прямом эфире власти Верхней Салды и региональный оператор «Рифей» в спешном порядке начали приводить контейнерные площадки города в порядок.

По словам чиновника, сбои с вывозом мусора в муниципальном образовании имеют разовый, а не систематический характер.

«Мусор в городе вывозится в соответствии с графиком, а регоператор отреагировал на эту жалобу в течение суток», — пояснил Свалов.

«Рифей» озвучил свою версию появления в Верхней Салде свалок, на которые жители пожаловались президенту Владимиру Путину. Представители компании утверждают, что мусор в городские контейнеры выбрасывают «недобросовестные» предприниматели.

«Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда недобросовестные предприниматели из-за нежелания заключить договор на вывоз ТКО подбрасывают отходы на площадки жилых домов. В результате зачастую они блокируют подход к бакам жителям и может создаваться впечатление, что отходы не вывозились транспортировщиком», — заявили в «Рифее».

Прокуратура Верхней Салды организовала проверку соблюдения требований законодательства при организации вывоза бытовых отходов.