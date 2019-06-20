После обращения жителей на прямую линию с Путиным свердловские власти проверят вывоз мусора в Верхней Салде

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области проверит информацию, поступившую от жителей Верхней Салды на прямую линию с президентом, о ситуации с вывозом мусора, сообщает департамент информационной политики региона.

«Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов по поручению губернатора Евгения Куйвашева 21 июня выедет в Верхнюю Салду, чтобы проверить сигнал с прямой линии о сбоях в вывозе мусора. В частности, замглавы ведомства проверит график вывоза, который в случае необходимости будет скорректирован», — говорится в сообщении.

Во время прямой линии были озвучены жалобы жителей, в том числе города Верхней Салды, на то, что мусорная реформа не работает. В пресс-релизе департамента информполитики отмечается, что власти региона не получали «жалобы от жителей на некачественные услуги по вывозу бытовых отходов».

«Региональный оператор, обслуживающий данную территорию, с начала реализации экологической реформы установил в муниципалитете 110 дополнительных контейнеров», — добавляется в пресс-релизе.

По данным департамента, с начала года в регионе в рамках нацпроекта «Экология» было создано 245 новых контейнерных площадок, приобретено более 6,5 тысячи контейнеров, 56 единиц спецтехники. Кроме того, в 2019 году власти планируют предоставить 180 млн рублей в качестве субсидий муниципальным образованиям с целью создания контейнерных площадок.

Новая система обращения с ТКО, предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, введена в России 1 января 2019 года. Регионы с января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов — от мусорного бака до специального полигона. В Свердловской области действуют три региональных оператора, Верхняя Салда относится к сфере ответственности ООО «Компания "Рифей"» (Северная зона, в том числе Нижний Тагил).