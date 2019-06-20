Путин ответил на жалобы россиян на мусорную реформу

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным прислали фотографии со всей страны, на которых видны завалы мусора и старые контейнеры, переполненные отходами. Жители из разных регионов России подчёркивают, что, несмотря на проводимую в стране мусорную реформу и выставляемые населению счета, ситуация только ухудшается.

В ответ Путин отметил, что толком вопросом переработки мусора никто никогда не занимался, в то время как 70 млн отходов сейчас генерируются в стране ежегодно. Он отметил, что увиденные кадры с заброшенными мусорными баками — это безобразие и что люди должны уже сейчас видеть результаты мусорной реформы. Глава государства выразил надежду, что в ближайшее время в этой сфере будет наведён порядок.

Житель Омска в обращении к президенту показывает полученную квитанцию, из которой следует, что после начала мусорной реформы вывоз мусора для него подорожал, но по факту мусор вывозится так же, как и раньше. Ничего не изменилось, кроме цены. Президент согласился, что так быть не должно, однако обратил внимание на то, что раньше не считали, сколько в целом стоит вывоз мусора, и не учитывали, что мусор теперь нужно вывозить дальше. Может, стали вывозить на полигоны, а это действительно дороже. Но то, что сказал житель Омска, вызывает вопросы и будет проверено ФАС, обещает Путин.

Ведущие отметили, что жители не хотят видеть рядом с домом мусорный полигон, но как без них, если проблема есть? Путин отвечает, что есть долгосрочный план решения этой проблемы: будет строиться 200 комплексов по переработке мусора общей стоимостью 300 млрд рублей, причём 1/3 этой суммы будет выделена из бюджета, остальное — средства бизнеса.