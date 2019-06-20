В Верхней Салде в спешном порядке ликвидируют мусорную площадку, на которую пожаловались Владимиру Путину

В Верхней Салде ликвидировали мусорную площадку, на которую сегодня, 20 июня, на прямой линии пожаловались местные жители. Как рассказал АН «Между строк» салдинец Александр Кудинов, данная контейнерная площадка находится в частном секторе в районе Малого мыса и там периодически возникает подобная проблема.

«Смотрел прямую линию с Путиным, узнал нашу мусорку. Еду ребёнка забирать из садика, а тут уже местные из ЖКХ её убирают. Оперативно. Проехал сейчас по городу, везде мусорки в порядок приводят», — пояснил мужчина.

Во время прямой линии были озвучены жалобы жителей, в том числе города Верхней Салды, на то, что мусорная реформа не работает. В пресс-релизе департамента информполитики отмечается, что власти региона не получали «жалобы от жителей на некачественные услуги по вывозу бытовых отходов». Завтра, 21 июня, с проверкой работы регоператора «Рифей» в Верхнюю Салду приедет заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.