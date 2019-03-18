СК начал проверку после гибели 14-летнего подростка-инвалида во время пожара в Нижнем Тагиле

Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила организована доследственная проверка по факту гибели 14-летнего подростка во время пожара. Трагедия произошла около 21:00 в квартире на первом этаже дома № 70 по улице Первомайской. По предварительной информации, мальчик-инвалид получил смертельное отравление продуктами горения, когда его мать ушла в магазин. Также в результате пожара пострадала 57-летняя женщина. Её спасатели эвакуировали с помощью пожарной лестницы.

«Следователем СКР совместно с органами МЧС и полиции устанавливаются все обстоятельства трагедии. Опрашиваются очевидцы, тело умершего направлено для проведения судебного медицинского исследования в целях установления причины смерти. Также в ходе проверки выясняются очаг и точная причина возгорания (по предварительным сведениям, возможной причиной инцидента выступила перегрузка электропроводки вследствие подключённых электроприборов). По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», — сообщают в ведомстве.