В Нижнем Тагиле во время пожара погиб 14-летний подросток

Вечером 17 марта в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Первомайской произошёл пожар, в котором погиб 14-летний подросток. Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, сигнал поступил около 21:00.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна квартиры шёл дым. В результате пожара 14-летний подросток получил отравление продуктами горения, несовместимое с жизнью, ещё одна женщина 1962 г. р. пострадала. Женщину пожарные спасли через окно первого этажа с помощью лестницы-палки, надев на пострадавшую маску дыхательного аппарата», — пояснили в ведомстве.

Спасатели по лестничным маршам эвакуировали 25 человек, в том числе троих детей. Площадь пожара составила 2 кв. м. Пожарные справились с огнём в течение семи минут. В тушении огня были задействованы три единицы пожарно-спасательной техники и восемь человек личного состава. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.