Школы Нижнего Тагила с 18 сентября перейдут на новый электронный дневник

Со следующей недели школы Нижнего Тагила перейдут на новый электронный дневник, который заменит «Сетевой город».

«Уважаемые родители! С 2023-24 учебного года электронный журнал и дневник (ЭЖД) будут размещены в системе АИС “Образование”. Система “Сетевой город” больше не используется в учебном процессе. С 18 сентября 2023 года планируется использование новой системы в полном объёме для родителей и учащихся (будет загружено расписание, появится доступ в электронный дневник)», — приводит Tagilcity.ru сообщение из классного чата.

Информация о переходе на новую платформу появилась ещё в конце прошлого учебного года. Для этого классные руководители просили родителей создать учётные записи детей на портале «Госуслуги».

Напомним, новый сервис представляет собой единый доступ к цифровым и учебным материалам для школьников, педагогов и родителей. Кроме того, на сайте будут доступны учебные видеоматериалы и книги с проверенным контентом. Благодаря усовершенствованной программе учителя смогут создавать сообщества школ, чаты, проводить совещания, видеоконференции с возможностью демонстрации экрана, а также онлайн-собрания для родителей.

На платформе можно будет составлять и просматривать расписание, загружать в открытый доступ учебные и методические материалы. Сами учащиеся будут отправлять на сервис домашние задания, а учителя их проверять. В систему интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, «облако» для файлов, библиотека контента с курсами, система поддержки проектной деятельности и портфолио учеников. Вход на платформу осуществляется с помощью учётной записи портала «Госуслуги».

В Нижнем Тагиле система должна заработать только с 18 сентября. Об этом родителей информируют в классных чатах.