Образовательные учреждения Нижнего Тагила подключат к новой единой платформе «Моя школа»

С января 2023 года все образовательные учреждения Нижнего Тагила перейдут на новую платформу «Моя школа» (ФГИС «Моя школа»), которая заменит «Сетевой город». Как уточнили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, сервис будет представлять собой единый доступ к цифровым и учебным материалам для школьников, педагогов и родителей. Кроме того, на сайте будут доступны учебные видеоматериалы и книги с проверенным контентом.

Как пояснили в мэрии, благодаря усовершенствованной программе учителя смогут создать сообщество школы, чаты, проводить совещания, видеоконференции с возможностью демонстрации экрана, а также онлайн-собрания для родителей. Кроме того, на платформе можно будет составлять и просматривать расписание, загружать в открытый доступ учебные и методические материалы. Сами учащиеся будут отправлять на сервис домашние задания, а учителя их проверять. В систему интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, «облако» для файлов, библиотека контента с курсами, а также система поддержки проектной деятельности и портфолио учеников. Вход на платформу осуществляется с помощью учётной записи портала «Госуслуги».

С 1 сентября этого года учебная платформа организовала доступ к цифровым образовательным ресурсам, таким как «Российская электронная школа», «Сферум», «Билет в Будущее», а также к электронными книгам, обучающим видео и тренажёрам. ФГИС «Моя школа» будет обеспечивать равный доступ к качественному образовательному контенту, предоставлять возможности реализации образовательных программ с использованием дистанционных онлайн-технологий с применением единого портала.

Напомним, учителя и родители школьников Нижнего Тагила регулярно жаловались на перебои в работе онлайн-сервиса «Сетевой город. Образование» (СГО). Учителям даже рекомендовали возвращаться к ведению бумажных классных журналов.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что с начала 2023 года все школы России будут подключены к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Моя школа», которая станет доступна через авторизацию на сайте «Госуслуги».