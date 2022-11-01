С начала 2023 года школы Нижнего Тагила подключат к единой информационной системе для обучения онлайн

С начала 2023 года все школы России будут подключены к федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Моя школа», которая станет доступна пользователям сайта «Госуслуги». Как сообщил ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов, на платформе будет размещён проверенный образовательный контент, благодаря которому учащиеся смогут получать необходимые знания онлайн.

Платформа также станет универсальной площадкой для коммуникаций между детьми, родителями и учителями. Проект реализуется в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). Для работы платформы школы оснастят необходимым оборудованием и высокоскоростным интернетом.

Чтобы зайти на сайт, родителю необходимо зарегистрировать себя и ребёнка через портал «Госуслуги». Затем для авторизации каждому учащемуся нужно создать электронную почту и ввести свой номер телефона. Информацию с инструкцией по пользованию платформой родители получат в школьных чатах. Успеть зарегистрироваться на сайте надо до 8 ноября 2022 года. Родители также могут ознакомиться с методическими рекомендациями новой платформы и подробнее узнать обо всех её разделах и возможностях.