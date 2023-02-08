Общество

«Сейчас этот бизнес не является прибыльным». В мэрии Нижнего Тагила признали штрафы в отношении компаний-перевозчиков неэффективными и анонсировали запуск автобусного маршрута по мосту через Тагильский пруд

08.02.2023 16:09
«Сейчас этот бизнес не является прибыльным». В мэрии Нижнего Тагила признали штрафы в отношении компаний-перевозчиков неэффективными и анонсировали запуск автобусного маршрута по мосту через Тагильский пруд

Начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрей Лебедев анонсировал появление автобусного маршрута, проходящего по мосту через Тагильский пруд. Об этом чиновник заявил накануне в эфире «Тагил-ТВ». Он отметил, что сегодня маршрут находится на стадии разработки, однако выразил уверенность, что конкурс на его обслуживание будет объявлен в третьем квартале 2023 года.

«Хочу сказать, что с появлением нового маршрута через Тагильский пруд объём перевозок в целом по городу не изменится. Если новый маршрут будет иметь популярность, это значит, что он забрал пассажиропоток у какого-то другого маршрута. На сегодня главой города поставлена задача, и мы надеемся, что к третьему кварталу 2023 года мы закончим разработку маршрута и выставим его на конкурс. Мы рассматривали несколько вариантов — пустить движение и до ТРЦ DEPO, и в сторону Старателя, однако в итоге решили, что перевозка пассажиров должна производиться в Дзержинский район. Сейчас мы продумываем, как автобусы будут ездить в условиях движения по ГГМ и Вагонке, где будут конечные остановки и прочие моменты. После завершения этих работ маршрут будет окончательно объявлен и конкурс разыгран», — отметил Андрей Лебедев.

Коснулся чиновник и темы многочисленных жалоб на работу городского общественного транспорта. Он признал проблему, однако отметил, что сегодня у города нет собственного предприятия для осуществления автобусных перевозок, а для коммерческих компаний этот бизнес является неприбыльным, поэтому штрафы за неисполнение контрактных обязательств не являются решением проблемы. 

«С общественным транспортом в городе у нас не всё гладко. В городе пассажирские автобусные перевозки — это коммерческий вид деятельности. Муниципальных автотранспортных предприятий в городе нет. Хочу заметить, что, когда этот вид бизнеса был прибыльным, тогда едва ли не каждый житель города либо хотел иметь, либо уже имел свою “Газель” и получал с этого прибыль. Сейчас у населения такого желания нету, что подтверждает тот факт, что сейчас этот бизнес с учётом существующего тарифа не является прибыльным. Поэтому выполнение 100% требований с учётом контракта не предоставляется возможным. Хорошо сделанную работу кто-то в полном объёме должен оплатить. Сделать это можно двумя способами: либо за это платит пассажир, оплачивая проезд, либо муниципалитет в рамках выполненного контракта. По этой причине главой города перед нами поставлена задача решить как-то этот вопрос, и мы в этом направлении проводим большую работу. Надеемся, что очень скоро результат этой работы будет заметен. На сегодня Служба заказчика городского хозяйства проводит проверку соблюдения контрактов в сфере пассажироперевозок, выносятся постановления, предприятия штрафуются. Но мы видим, что это не совсем решение данного вопроса», — заявил Лебедев.

Работа общественного транспорта в Нижнем Тагиле не первый год подвергается резкой критике со стороны местных жителей. Так, в августе 2021 года, когда перед своим визитом в Нижний Тагил глава региона Евгений Куйвашев попросил тагильчан поделиться проблемами, горожане высказали возмущение работой общественного транспорта. Объясняться пришлось главе города Владиславу Пинаеву, который заявил о кадровом дефиците в сфере пассажироперевозок.

Не обошёлся без транспортных проблем и главный в 2022 году городской праздник — 300-летний юбилей Нижнего Тагила. После праздничных мероприятий 13 августа ночью весь центр города охватил транспортный коллапс. Значительная доля недовольства обрушилась в социальных сетях не только на городских чиновников, но и на перевозчиков.

Несмотря на нерешённые проблемы, стоимость проезда в общественном транспорте города регулярно повышается. В 2022 году она выросла дважды: в мае с 21 до 22 рублей и в декабре с 22 до 24 рублей. В начале 2023 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев анонсировал очередное повышение стоимости проезда, однако о какой сумме речь идёт на этот раз — неизвестно.

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