Владислав Пинаев анонсировал очередное повышение платы за проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле снова может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом заявил мэр города Владислав Пинаев в радиоэфире «Комсомольская правда-Екатеринбург».

«Пока у нас перевозчики готовят инвестиционную программу. Если они смогут её в Региональной энергетической комиссии защитить, то, возможно, немного тариф может вырасти. Но произойдёт это не раньше чем через полгода или год», — рассказал мэр во время прямого эфира.

По словам Владислава Пинаева, город находится практически на последнем месте по стоимости проезда в регионе. Мэр сравнил Нижний Тагил с Екатеринбургом, где тариф составляет 32 рубля. По его мнению, для того чтобы развивать транспорт, обновлять парк общественного транспорта, нужно повышать цену проезда.

«Стоимость автобусов: она разная для Нижнего Тагила и Екатеринбурга? Она одна. Стоимость запчастей: она разная? Нет, она одна. Оплата водителя: практически одинаковая, потому что от нас они сразу перебегут работать в Екатеринбург. Она одна. Может быть, пассажиропоток в Нижнем Тагиле больше, чем в Екатеринбурге? Спорить по этому вопросу даже не стоит. Складывая все эти факторы, что мы хотим: парк нам надо обновлять, услуги нам надо оказывать качественно, но тариф у нас не растёт. Так не бывает на белом свете. Стоимость услуг дорожает. 24 рубля, с моей точки зрения, чтобы нам развивать окончательно транспорт, чтобы менять подвижной состав компаниям-перевозчикам, ну, наверное, это не самый большой тариф», — объяснил Владислав Пинаев.

Напомним, в 2022 году проезд в общественном транспорте повышался дважды: в мае с 21 до 22 рублей, в декабре в автобусах и маршрутках, в январе в трамвае до 24 рублей.