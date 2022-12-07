В Нижнем Тагиле цена проезда в общественном транспорте поднимется до 24 рублей

Региональная энергетическая комиссия СО утвердила новый тариф на проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила. Как рассказали АН «Между строк» в департаменте информационной политики Свердловской области, цена за проезд поднимется на 2 рубля и составит 24 рубля. В ведомстве отметили, что компании-перевозчики и МУП «Тагильский трамвай» направили в РЭК обращение с просьбой поднять тариф до 26 рублей.

«В результате проведённой Комиссией экспертизы представленных перевозчиками материалов на предмет их полноты, а также экономической обоснованности расчётов были исключены необоснованные затраты организаций. В итоге проектируемый тариф в общественном автотранспорте и трамвае города Нижнего Тагила снижен от заявленного организациями на 2 рубля и установлен РЭК Свердловской области в размере 24 рубля за поездку и место багажа», — уточнили в ДИП.

В департаменте информполитики также отметили, что решение об определении льготных категорий граждан и тарифных планах, позволяющих платить за одну поездку ниже утверждённой стоимости, принимается администрацией города Нижний Тагил.

Напомним, в мае 2022 года в Нижнем Тагиле уже поднимали цену за проезд с 21 до 22 рублей.