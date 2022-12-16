В Нижнем Тагиле с 1 января вырастет плата за проезд в трамваях 

В Нижнем Тагиле стоимость проезда в трамваях вырастет до 24 рублей с 1 января 2023 года. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Нижнего Тагила.

Напомним, ранее тагильские перевозчики, включая МУП «Тагильский трамвай», направили в РЭК обращение с просьбой поднять тариф на проезд в городском транспорте до 26 рублей, но предложение было поддержано частично: максимально допустимая стоимость проезда будет увеличена только до 24 рублей. Тариф был утверждён 7 декабря на профильном заседании РЭК и опубликован на портале нормативных актов Свердловской области 9 декабря. Документ вступит в силу через 10 дней с момента публикации.

О своём намерении повысить стоимость проезда в общественном транспорте до установленной РЭК планки уже заявили представители компаний-перевозчиков Нижнего Тагила. Предполагается, что плата за поездку в маршрутках и автобусах города вырастет с 20 декабря.

Отметим, что последнее повышение цены за проезд в городском транспорте Нижнего Тагила произошло в мае 2022 года. Тогда стоимость одной поездки выросла с 21 до 22 рублей.