С 20 декабря в Нижнем Тагиле может повыситься плата за проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Тагила может измениться уже 20 декабря. О таких планах журналисту АН «Между строк» рассказали представители сразу нескольких компаний-перевозчиков города, среди которых «Техноком» и «Тагилавтосервис».

Напомним, РЭК утвердила новый тариф на проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила на профильном заседании 7 декабря, однако документ, опубликованный 9 декабря на портале нормативных актов Свердловской области, вступит в силу только через 10 дней с момента публикации.

Как отмечают в департаменте информационной политики Свердловской области, частные транспортные компании города вместе с МУП «Тагильский трамвай» направляли в РЭК обращение с просьбой поднять тариф на проезд в городском транспорте до 26 рублей, но предложение было поддержано частично: максимально допустимая стоимость проезда будет увеличена только до 24 рублей. Решение об определении сниженных тарифов относительно максимальной стоимости проезда для льготников — зона ответственности администрации Нижнего Тагила, отметили в департаменте информполитики региона.

Отметим, что последнее повышение цены за проезд в городском транспорте Нижнего Тагила произошло в мае 2022 года. Тогда стоимость одной поездки выросла с 21 до 22 рублей.