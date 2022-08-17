Администрация Нижнего Тагила после транспортного фиаско в День города решила заключать с перевозчиками допсоглашения на работу в праздничные дни 

Сегодня, 17 августа, чиновники и руководители компаний-перевозчиков обсудили прошедший в минувшие выходные 300-летний юбилей города и возникший после праздничных мероприятий транспортный коллапс. Мэрия совместно с перевозчиками организовала движение автобусов и трамваев до 03:00, анонсировав при этом бесплатный проезд в трамваях. Но когда после праздничного фейерверка тагильчане пытались уехать в разные районы города, общественный транспорт не справился с потоком людей.

После фейерверка горожане массово направились к остановкам, возле автобусов и трамваев образовались длинные очереди и давка. В попытках сесть в вагоны трамваев тагильчане вступали в словесные перепалки и даже дрались.

Дорожная система города не справилась и с потоком пешеходов и транспорта, из-за чего образовались пробки. После праздника жители Нижнего Тагила ругали в социальных сетях чиновников и перевозчиков за плохую организацию.

«После салюта необходимо было разово увезти огромное количество тагильчан и гостей города, которых на празднике было немало. Вместе с транспортом двинулся большой пешеходный поток, который мешал движению автобусов и трамваев. Думаю, что необходимо обратить внимание на некоторые перекрёстки и, может, даже прибегнуть к помощи ГИБДД, чтобы вручную регулировать кое-где потоки, а также точечно определить место разъезда пассажиров, чтобы люди знали, что в конкретном месте есть много единиц транспорта и все смогут уехать домой. Таким местом может быть, к примеру, парковка транспорта на площади Трудовой Доблести», — заявил начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Представители компаний-перевозчиков в свою очередь пожаловались на то, что 90% пассажиров пришлось везти бесплатно, поскольку многие, несмотря на публикации СМИ, решили, что бесплатный проезд касается всех видов транспорта, а не только трамваев.

«Мы пошли им навстречу, чтобы избежать конфликтов с пассажирами. Почему-то все решили, что глава города пообещал везде бесплатный проезд после салюта», — пожаловался руководитель «Союза-НТ» Илья Соловьёв.

Как отметил на совещании директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов, ночью 14 августа в рейс вышли 18 вагонов. Развозить тагильчан после фейерверка, по словам Темнова, трамваи начали в районе 00:15–00:20, а закончили только к 05:00, в общей сложности обслужив за ночь более 14 тысяч человек. В целом Игорь Темнов положительно отозвался о работе трамваев в праздничную ночь, несмотря на конфликты пассажиров за места в вагоне и большое количество пьяных людей.

Выслушав перевозчиков, мэр Владислав Пинаев озвучил идею о заключении с ними контрактов на работу в праздничные дни. По подобным допсоглашениям горожане смогут ездить на общественном транспорте бесплатно после массовых мероприятий, а администрация будет компенсировать компаниям затраты. Также глава города поддержал предложение Игоря Темнова об организации единого места посадки пассажиров в праздники.