После салюта в День города жителей Нижнего Тагила развезут бесплатные трамваи

В Нижнем Тагиле после завершения празднования Дня города 13 августа для горожан будут курсировать бесплатные ночные трамваи. Также мэрия продлевает работу рейсовых автобусов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, бесплатный проезд в трамваях будет организован в ночь с 13 на 14 августа после фестиваля фейерверков, который пройдёт с 23:30 до 00:30. Трамваи будут курсировать до 03:00 во все районы города. Трамваи маршрутов № 3, 12 и 15 будут ждать тагильчан через 10 минут после окончания салюта на остановке «Театр кукол» и будут останавливаться по стандартному маршруту на всех пунктах.

Также в День города по привычным маршрутам будут ходить автобусы. От остановки «Современник» и «Театральная площадь» они поедут по центру, на ГГМ, Рудник III Интернационала через Тагилстрой. Общественный транспорт на Старатель и Вагонку поедет от железнодорожного вокзала. Также в день празднования от УВЗ будут предоставлены два автобуса от Театральной площади до Дзержинского района.

Как рассказали в мэрии, в праздничную ночь наружное освещение во всех районах Нижнего Тагила будет работать до 05:00. До самого утра будет гореть иллюминация на Лисьегорской башне, храме Александра Невского, здании драматического театра, центральном фонтане и новом мосту через Тагильский пруд.

В дни празднования 300-летия города, 12 и 13 августа, в местах проведения массовых мероприятий откроются более 40 объектов торговли. Точки общепита будут работать на Лисьей горе, набережной Тагильского пруда, Театральной площади и других площадках. Для отдыхающих до 00:30 будут работать 11 биотуалетов в парках и скверах, возле медицинского колледжа, филармонии, у домов № 3 и 66 на улице Горошникова.

Полную программу событий к 300-летию Нижнего Тагила можно посмотреть на сайте «Тагил 300».

• 12 и 13 августа в связи с празднованием юбилея города частично перекроют автомобильное движение на центральных улицах.