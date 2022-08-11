В дни празднования 300-летия Нижнего Тагила перекроют центральные улицы города

В Нижнем Тагиле 12 и 13 августа в связи с празднованием 300-летия города будет частично перекрыто движение на центральных улицах.

12 августа c 15:00 и до 00:00 будет перекрыто движение по улице Первомайской на участке от дома № 3 на проспекте Ленина до улицы Первомайской, по улице Горошникова на участке от улицы Уральской до улицы Пархоменко и по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до дома № 31 на проспекте Ленина.

13 августа праздничные мероприятия продолжатся на сцене за КДК «Современник». В этот день с 12:00 и до окончания мероприятий будет запрещено движение по улице Первомайской на участке от проспекта Ленина до дома № 3 по улице Первомайской, по улице Горошникова на участке от улицы Уральской до проспекта Мира, по проспекту Строителей на участке от дома № 1а на проспекте Строителей до дома № 31 на проспекте Ленина и по улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова.

Кроме того, во время праздника будут действовать ограничения на парковку автомобилей. 12 августа с 15:00 и до окончания мероприятия парковка будет запрещена на следующих участках:

на улице Горошникова на участке от улицы Уральской до улицы Пархоменко;

на улице Первомайской на участке от проспекта Ленина до дома № 3 на улице Первомайской;

на проспекте Строителей на участке от дома № 1а на проспекте Строителей до дома № 31 на проспекте Ленина;

на улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова;

на парковке за КДК «Современник»;

перед зданием медицинского колледжа.

13 августа с 10:00 и до окончания мероприятия парковка будет запрещена:

на улице Горошникова на участке от улицы Уральской до проспекта Мира;

на улице Первомайской на участке от проспекта Ленина до дома № 3 на улице Первомайской;

на проспекте Строителей на участке от дома № 1а на проспекте Строителей до дома № 31 на проспекте Ленина;

на улице Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова;

на улице Красноармейской на участке от проспекта Ленина до улицы Уральской;

на улице Огаркова на участке от проспекта Ленина до улицы Уральской;

на улице Уральской на участке от дома № 1 на проспекте Ленина до улицы Красноармейской;

на парковке за КДК «Современник»;

перед зданием медицинского колледжа;

на улице Челюскинцев на участке от Черноисточинского шоссе до улицы Береговой-Ударной (по обеим сторонам);

около монумента металлургам Нижнего Тагила у подножия Лисьей горы;

перед зданием Историко-краеведческого музея.

Напомним, что с 10:00 13 августа до 06:00 14 августа в акватории Тагильского пруда будет действовать запрет на движение частных судов на участке от плотины на улице Челюскинцев до нового моста на Луганском проспекте. Как сообщает мэрия, ограничения необходимы для безопасности зрителей во время шоу на воде и фестиваля фейерверков, который начнётся 13 августа в 23:30.