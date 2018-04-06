Сестра умершего после допроса в полиции Станислава Головко попросит главу СКР Бастрыкина передать дело в Екатеринбург

Сестра скончавшегося после допроса в полиции Станислава Головко в конце апреля летит на приём к председателю СКР Александру Бастрыкину. Об этом Znak.com рассказал адвокат Екатерины Алексей Бушмаков. По словам правозащитника, женщина намерена попросить у главы Следственного комитета, чтобы расследование уголовного дела было передано в Екатеринбург.

«Из соображений объективности мы будем настаивать, чтобы дело рассматривалось в Екатеринбурге. Надо понимать, что такое Тагил — там все договариваются», — пояснил Алексей Бушмаков.

Адвокат отметил, что один из подозреваемых Дмитрий Панов приходится сыном бывшему зампреду Дзержинского районного суда Михаилу Панову. Гособвинение уже подготовило апелляционные представления на решения суда по Ялунину и Быкову. Следствие считает, что полицейские могут оказать давление на свидетелей, поскольку до сих пор являются действующими сотрудниками МВД.

Напомним, накануне Дзержинский районный суд выпустил из СИЗО под домашний арест до 5 мая третьего фигуранта дела о смерти Станислава Головко Дмитрия Панова. Ранее такая же мера пресечения была выбрана для Анатолия Быкова и Егора Ялунина. Все трое обвиняются по двум статьям УК РФ — «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть» и «Превышение должностных полномочий» в отношении задержанного по подозрению в краже в конце сентября Станислава Головко. После выхода из отделения полиции мужчина скончался в ЦГБ № 1 от закрытой черепно-мозговой травмы, на его теле обнаружены следы от не менее 26 ударов тупым предметом.