Сергей Зверев оштрафован на 15 тысяч рублей за пикет против завода по розливу воды на Байкале

Суд назначил стилисту Сергею Звереву штраф в размере 15 тысяч рублей за одиночный пикет на Красной площади 3 марта, пишет агентство городских новостей «Москва».

На Зверева был составлен административный протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП, которая предусматривает наказание виде штрафа до 20 тысяч рублей либо до 40 часов обязательных работ.

В Тверской суд в Москве Зверев 13 мая пришёл в короне.

Напомним, Зверев устраивал пикет против строительства завода по розливу питьевой воды в посёлке Култук на Байкале, которое велось с участием инвесторов из Китая. В данный момент строительство заморожено.