Сергей Носов назначил своими замами двух топ-менеджеров Ростеха

Губернатор Магаданской области Сергей Носов провёл кадровые перестановки в региональном кабмине. Как сообщается на официальном сайте правительства, должность заместителя губернатора займёт бывший первый замгендиректора корпорации «Уралвагонзавод» Юрий Бодяев. Он будет курировать сферы строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

А экс-глава АО «Станкопром» (входит в Ростех) Дмитрий Косов станет отвечать за дорожное хозяйство, транспорт, связь, природные ресурсы и экологию.

Напомним, 28 сентября стало известно, что новым министром здравоохранения и демографической политики Магаданской области стал экс-депутат Нижнетагильской гордумы шестого созыва, брат председателя совета директоров находящегося в стадии ликвидации «Тагилбанка» Алексея Чеканова Сергей Чеканов.