Сергей Носов назначил министром на Колыме экс-депутата гордумы Нижнего Тагила

Новым министром здравоохранения и демографической политики Магаданской области стал экс-депутат Нижнетагильской гордумы шестого созыва и бывший главврач ГБУЗСО «Областная станция переливания крови» Сергей Чеканов. Об этом АН «Между строк» сообщил сам Чеканов. Он отказался от подробных комментариев, отметив лишь, что его уже официально представили в правительстве региона. В «Областной станции переливания крови» агентству сообщили, что Чеканов уволился 24 сентября.

Ранее и. о. министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области была Ирина Ларина. Недавно избранный губернатором Сергей Носов ещё до выборов неоднократно высказывал претензии по поводу её работы.

Чеканов Сергей Архипович родился 2 ноября 1957 года в селе Дружинино Нижнесергинского района Свердловской области в семье служащих. Окончил школу № 90 в Нижнем Тагиле, Свердловский государственный медицинский институт (СГМИ). В 1983–1985 годах работал хирургом-стоматологом в стоматологической поликлинике № 3, в 1985 году переведён в Демидовскую городскую больницу, где прошёл путь от ординатора до заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии. В 2014 году стал работать в Областной станции переливания крови.

Является автором более двадцати научных работ, опубликованных в российских и зарубежных изданиях. В 2010 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, имеет патенты на изобретение и полезную модель.

Сергей Чеканов работал депутатом Нижнетагильской городской думы шестого созыва, там он в том числе прочего выполнял обязанности зампредседателя комиссии по социальной политике. Также он избирался в состав Общественной палаты Свердловской области. Является членом партии «Единая Россия» с 2004 года. Женат, воспитывает двоих детей. Является братом председателя совета директоров находящегося в стадии ликвидации «Тагилбанка» Алексея Чеканова.