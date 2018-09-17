ЦБ попросил остановить принудительную ликвидацию «Тагилбанка» из-за «дыры» в балансе

Банк России попросил приостановить производство по делу о принудительной ликвидации «Тагилбанка», со ссылкой на заявление регулятора на сайте областного Арбитражного суда пишет Znak.com. Ранее временная администрация «Тагилбанка» заявляла, что считает обоснованным гражданский иск регулятора и поддерживает требование о ликвидации.

Сейчас в Арбитражном суде региона находится второй иск ЦБ к «Тагилбанку» — с требованием о банкротстве нижнетагильской кредитной организации. Заседание по этому иску назначено на 3 октября. Причиной заявления о банкротстве стала обнаруженная в балансе банка «дыра» в 103,5 млн рублей. Отмечается, что процедура ликвидации обычно применяется, когда у банка достаточно средств для расчётов со всеми кредиторами.

Напомним, в августе Центробанк отозвал лицензию у «Тагилбанка». Причиной стали убытки, которые, по мнению регулятора, возникли из-за низкой эффективности выбранной бизнес-модели. Четыре раза в течение последнего года ЦБ применял к банку надзорные меры, одной из них стало ограничение на привлечение вкладов населения.

Банк занимал 409-е место в российской банковской системе. Совладелец «Тагилбанка» Алексей Чеканов заявил, что причина отзыва лицензии не в нарушениях банка, которые были незначительны, а в государственной политике, которая направлена на укрупнение банковского сектора.