«Сегодня не нужно бежать на улицу!» В Нижнем Тагиле продолжается режим самоизоляции

После отмены режима нерабочих дней президентом Путиным жители Нижнего Тагила, как и многих других российских городов, находятся в недоумении — выходить ли на работу, можно ли гулять и что вообще изменилось с сегодняшнего дня? Заместитель главы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров попросил тагильчан воздержаться от прогулок: на территории всего региона продолжает действовать режим самоизоляции.

«Указом губернатора у нас режим самоизоляции и масочный режим продлены до 18 мая, они у нас не отменены. Завтра в 15:00 будет оперативный штаб главы города, и губернатора, и всех структур, которые задействованы в оперативном штабе, и я думаю, уже там будут поставлены те задачи для глав муниципальных образований, какие наши действия будут в дальнейшем, мы будем знать завтра. Сегодня на улицу бежать не нужно, тем более увеличилось число заболевших. Лучше посидеть дома, книжку почитать, чай попить со смородиной. Завтра нам ситуация будет разъяснена более детально», — подчеркнул Валерий Суров.

Напомним, за минувшие сутки число заражённых коронавирусом в Нижнем Тагиле увеличилось ещё на 11 человек (за всё время — 58 случаев).

Накануне президент России Владимир Путин объявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений и окончании единого периода нерабочих дней с 12 мая. По словам главы государства, полный выход из режима ограничений потребует значительного времени. Контролировать ситуацию поручено правительству РФ, главам субъектов и санитарным службам. Также президент рассказал о новом пакете мер поддержки граждан.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».