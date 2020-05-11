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Путин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики 

11.05.2020 19:27
Путин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики 

Президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом в РФ заявил, что власти приняли решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики. 

«Сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики, мы с правительством это всё подробно проработали», сказал он. 

Путин напомнил, что власти ранее сформировали перечень пострадавших отраслей и предприятий, который постоянно расширяется. 

«Мы предусмотрели для них поддержку на федеральном уровне, чтобы малый и средний бизнес, системообразующие компании сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не накапливали долги по заработной плате», отметил президент. 

Как заявил глава государства, «уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним». 

На совещании Путин также анонсировал окончание единого периода нерабочих дней в России и начало поэтапного выхода из режима ограничений, введённых в стране из-за распространения коронавируса, начиная с 12 мая. 

Кроме того, президент заявил, что в рамках дополнительных мер поддержки граждан в период пандемии предусмотрены разовые выплаты на каждого ребёнка, они составят 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Заявку можно подать с 12 мая. Для семей с детьми до трёх лет предусмотрены выплаты в 5 тысяч рублей в течение трёх месяцев.

Также президент объявил, что размер пособия по уходу за ребёнком для неработающих будет повышен в два раза до 6750 рублей.

«Такое пособие получат неработающие граждане, в том числе студенты. И как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать», сказал Путин.

Семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет с 1 июня, а не с 1 июля, как предполагалось ранее. Путин обратил внимание, что такие выплаты начисляются с начала текущего года.

«Таким образом, семья, подав заявление уже в июне, разово получит причитающиеся деньги за первое полугодие в среднем это 33 тысяч рублей на одного ребёнка. В дальнейшем такая семья будет получать 5,5 тысячи рублей на каждого ребёнка в месяц», добавил глава государства.

Фото: 
РИА Новости
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