Путин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики 

Президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом в РФ заявил, что власти приняли решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики.

«Сейчас, в момент перехода к восстановлению деловой жизни, мною принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики, мы с правительством это всё подробно проработали», — сказал он.

Путин напомнил, что власти ранее сформировали перечень пострадавших отраслей и предприятий, который постоянно расширяется.

«Мы предусмотрели для них поддержку на федеральном уровне, чтобы малый и средний бизнес, системообразующие компании сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не накапливали долги по заработной плате», — отметил президент.

Как заявил глава государства, «уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним».

На совещании Путин также анонсировал окончание единого периода нерабочих дней в России и начало поэтапного выхода из режима ограничений, введённых в стране из-за распространения коронавируса, начиная с 12 мая.

Кроме того, президент заявил, что в рамках дополнительных мер поддержки граждан в период пандемии предусмотрены разовые выплаты на каждого ребёнка, они составят 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Заявку можно подать с 12 мая. Для семей с детьми до трёх лет предусмотрены выплаты в 5 тысяч рублей в течение трёх месяцев.

Также президент объявил, что размер пособия по уходу за ребёнком для неработающих будет повышен в два раза — до 6750 рублей.

«Такое пособие получат неработающие граждане, в том числе студенты. И как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать», — сказал Путин.

Семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет с 1 июня, а не с 1 июля, как предполагалось ранее. Путин обратил внимание, что такие выплаты начисляются с начала текущего года.