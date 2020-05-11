Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 11 мая объявил о начале поэтапного выхода из режима ограничений и окончании единого периода нерабочих дней с 12 мая.

По словам главы государства, полный выход из режима ограничений потребует значительного времени. Контролировать ситуацию поручено правительству РФ, главам субъектов и санитарным службам.

Путин уточнил, что в стране по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Также он добавил, что выход из режима ограничений не касается россиян старше 65 лет, которые находятся в группе риска заражения коронавирусом и попросил их «ещё потерпеть».