Счётная палата Нижнего Тагила выявила нарушения в Молодёжном театре на сумму почти 40 млн рублей

Неотражение в бухучёте 38,2 млн рублей, завышение показателей в отчёте о выполнении муниципального задания и неправомерные расходы выявила Счётная палата Нижнего Тагила при проверке скандально известного Молодёжного театра. Информация о результатах проверки расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества в 2018 году опубликована на официальном сайте города.

В отчёте Счётной палаты отмечается, что неотражение в бухгалтерском учёте почти 40 млн рублей возникло из-за несоблюдения порядка его ведения при формировании доходов будущих периодов. Также в Молодёжном театре «завышали значения показателя качества выполняемой муниципальной работы по созданию спектаклей». Имеется в виду средняя заполняемость зала.

«Объём субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2018 подлежит уменьшению почти на 755 тысяч рублей. Учреждение привлекло для замещения вакантной ставки “заведующий художественно-постановочной частью” работников, не отвечающих соответствующим квалификационным требованиям. Неправомерно предоставляло ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам на общую сумму более 67 тысяч рублей. Не застраховало муниципальное имущество, полученное в безвозмездное пользование», — говорится в отчёте Счётной палаты о результатах проверки Молодёжного театра.

Результаты проверки Счётной палаты будут направлены главе города, депутатам городской думы и в прокуратуру.

Напомним, более трёх лет муниципальный Молодёжный театр сотрясали скандалы. Сначала худрук Владимир Вейде отказывался работать под руководством нового директора Юлии Журавлёвой. Затем его оппоненты — режиссёр Татьяна Захарова и поддерживающие её артисты — заявили, что из-за капризов худрука была уволена ведущая артистка Анна Каратаева. Мэрия — учредитель театра — все эти годы дистанцировалась от урегулирования конфликта. С 25 марта директором театра назначена Наталия Мозжакова.