Молодёжный театр в Нижнем Тагиле возглавит антикризисный менеджер

Комиссия при управлении культуры администрации Нижнего Тагила рекомендовала на должность директора муниципального Молодёжного театра Наталию Мозжакову, которая в настоящий момент руководит Серовским драматическим театром им. Чехова. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, кандидатура Мозжаковой прошла согласование с главой города Владиславом Пинаевым. В управлении культуры уверены, что с новым директором Молодёжный театр сможет эффективно работать в сложившихся условиях.

«Наталия Владимировна вдохнёт новую жизнь в театр. Под её руководством Серовский театр драмы входил в тройку лучших по Свердловской области. Спектакли Серовского театра дважды номинировались на премию “Золотая маска”. На нового руководителя будут возложены функции антикризисного менеджера. Мозжакова уже дала согласие на переезд в Нижний Тагил. По её словам, ей понадобится три года, чтобы вывести Молодёжный театр на уровень лучших театров региона», — подчеркнули в мэрии.

Планируется, что Наталия Мозжакова приступит к своим обязанностям 25 марта.

Мозжакова окончила Российский институт театрального искусства и Высшую школу деятелей сценического искусства «Школа Г. Г. Дадамяна». Была назначена директором Серовского драмтеатра в 2010 году.

Напомним, в настоящее время обязанности директора Молодёжного театра исполняет Елена Уракова. Директор театра Юлия Журавлёва была уволена в марте прошлого года с формулировкой «не справилась с управлением муниципальным учреждением культуры». Через месяц театр закрыли из-за нарушений пожарной безопасности. Сразу после этого часть артистов и режиссёр театра Татьяна Захарова получили уведомления о прекращении срочного договора. 29 декабря 2018 года управление культуры не продлило трудовой договор с худруком Владимиром Вейде, 25 лет назад создавшим этот театр. Как тогда пояснила АН «Между строк» начальник управления культуры Светлана Юрчишина, отныне директор театра будет являться творческим лидером, а вместо должности худрука появится должность главного режиссёра.