В мэрии Нижнего Тагила назвали кандидатов на должность директора Молодёжного театра

Сегодня состоялся второй этап конкурса на замещение вакантной должности директора Муниципального молодёжного театра. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, в финал вышли бывший руководитель театра Владимир Вейде, худрук Серовского театра драмы им. Чехова Наталия Мозжакова и уроженка Нижнего Тагила, член Гильдии драматургов России Наталья Шор.
Рекомендованную комиссией кандидатуру управление культуры администрации города пока не называет, на следующей неделе её должен утвердить глава города Владислав Пинаев.
Напомним, в настоящее время исполняет обязанности директора Молодёжного театра Елена Уракова. Директор театра Юлия Журавлёва была уволена в марте прошлого года с формулировкой «не справилась с управлением муниципальным учреждением культуры». Через месяц театр был закрыт из-за нарушений пожарной безопасности. Сразу после этого часть артистов и режиссёр театра Татьяна Захарова получили уведомления о прекращении срочного договора. 29 декабря 2018 года управление культуры не продлило трудовой договор с худруком Владимиром Вейде, 25 лет назад создавшим этот театр. Как тогда пояснила АН «Между строк» начальник управления культуры Светлана Юрчишина, отныне директор театра будет являться творческим лидером, а вместо должности худрука появится должность главного режиссёра.
В начале января депутаты Нижнетагильской городской думы осмотрели театр на Вагонке, который находится в плачевном состоянии. На встрече было озвучено, что театр вновь откроет двери для зрителей после назначения директора и набора труппы летом 2019 года. А в 2020–2021 годах его планируют закрыть на капремонт.