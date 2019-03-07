В мэрии Нижнего Тагила назвали кандидатов на должность директора Молодёжного театра

Сегодня состоялся второй этап конкурса на замещение вакантной должности директора Муниципального молодёжного театра. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, в финал вышли бывший руководитель театра Владимир Вейде, худрук Серовского театра драмы им. Чехова Наталия Мозжакова и уроженка Нижнего Тагила, член Гильдии драматургов России Наталья Шор.

Рекомендованную комиссией кандидатуру управление культуры администрации города пока не называет, на следующей неделе её должен утвердить глава города Владислав Пинаев.



Владимир Вейде, Наталия Мозжакова, Наталья Шор



Напомним, в настоящее время исполняет обязанности директора Молодёжного театра Елена Уракова. Директор театра Юлия Журавлёва была уволена в марте прошлого года с формулировкой «не справилась с управлением муниципальным учреждением культуры». Через месяц театр был закрыт из-за нарушений пожарной безопасности. Сразу после этого часть артистов и режиссёр театра Татьяна Захарова получили уведомления о прекращении срочного договора. 29 декабря 2018 года управление культуры не продлило трудовой договор с худруком Владимиром Вейде, 25 лет назад создавшим этот театр. Как тогда пояснила АН «Между строк» начальник управления культуры Светлана Юрчишина, отныне директор театра будет являться творческим лидером, а вместо должности худрука появится должность главного режиссёра.

В начале января депутаты Нижнетагильской городской думы осмотрели театр на Вагонке, который находится в плачевном состоянии. На встрече было озвучено, что театр вновь откроет двери для зрителей после назначения директора и набора труппы летом 2019 года. А в 2020–2021 годах его планируют закрыть на капремонт.