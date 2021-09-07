Сцена-терраса, романтичная топиарная фигура и уютная часовня. Гуляем по новым скверам Нижнего Тагила до их официального открытия

Этой осенью в Нижнем Тагиле появятся пять новых прогулочных зон. На Вагонке благоустраивают площадь Танкостроителей и лесопарковую зону «Пихтовые горы». На Вые готовят к открытию сквер за ДК «Юбилейный». А в центре города тагильчане уже скоро смогут оценить реконструированный сквер у медколледжа и строящуюся за ГДДЮТ «Тагильскую лагуну — 2». Журналисты АН «Между строк» прогулялись по двум новым скверам за несколько дней до их открытия, чтобы посмотреть, что интересного придумали проектировщики «Тагилгражданпрокета» в этот раз.

В сквере напротив медицинского колледжа работы почти завершены, открытие ориентировочно запланировано на эту неделю. Сегодня утром строители доделывали сцену, которая появилась на месте старого фонтана.

В сквере отремонтирована лестница, ведущая к Демидовской больнице, а рядом с ней организована клумба с декоративными сферами, которые будут светиться в темноте.

На территории появились тротуарная плитка, скамейки и качели. По словам директора компании-подрядчика МУП «Тагилдострой» Игоря Васильева, проектировщики выбрали для всех конструкций натуральный материал.

«Все скамейки и качели сделаны из качественной лиственницы. Производитель — свердловская компания», — говорит Васильев.

Сквер за ДК «Юбилейный» по площади почти в два раза больше. Поэтому здесь нашлось место не только для лавочек и качелей, но и для спортивных тренажёров, детской площадки с большой горкой.

А на днях строители установили романтичную топиарную фигуру. Предсказываем: скоро во всех Instagram города появятся селфи с этим зелёными влюблёнными на земном шаре.

Также в обновлённом сквере выросла небольшая часовня в честь Николая Чудотворца. Она будет находиться практически на том самом месте, где до середины XX века располагался Выйско-Никольский собор.

«Часовня почти готова. Сегодня мы доделывали барельефы из фибробетона. Внутри мы её побелили, выкладываем пол плиткой. Что будет внутри — не знаем, этим вопросом займётся РПЦ», — говорит Игорь Васильев.

Добавим, что в июле неподалёку от нового культового сооружения строители обнаружили старинное захоронение. Археологи из Екатеринбурга исследовали склеп и изъяли кости. Находка отправлена на экспертизу. Чиновники полагают, что специалисты имеют дело с останками семьи Демидовых, которые были похоронены в склепе Выйско-Никольской церкви.