Сборная России по футболу проиграла Словакии на отборочном турнире ЧМ-2022 (ВИДЕО)

Сборная России после двух побед со счётом 2:1 проиграла в отборочном матче чемпионата мира — 2022 команде Словакии, пишет «Интерфакс».

Первыми гол забили хозяева: Милан Шкринья после подачи углового выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в ворота Антона Шунина — 1:0. Во втором тайме Алексей Миранчук выдал пас на Дзюбу, который отправил мяч под удар Далеру Кузяеву, но вратарь команды Словакии взял мяч. На добивании Марио Фернандес сравнял счёт. Словаки включились в игру и сразу вернули лидерство — Роберт Мак оббежал троих игроков в российской штрафной и забил в угол.

Команда тренера Станислава Черчесова впервые потеряла очки и переместилась на второе место в группе H. Борьба за выход на ЧМ, который пройдёт в Катаре, продолжится осенью.

Напомним, в первом отборочном матче чемпионата мира — 2022 Россия одержала победу: сборная обыграла команду Мальты со счётом 3:1. Второй матч — со Словенией — также закончился победой российской сборной.