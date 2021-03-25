Сборная России по футболу победила команду Мальты в первом отборочном турнире на ЧМ-2022 (ВИДЕО)

Сборная России по футболу одержала победу в гостевом матче 1-го тура отборочного раунда чемпионата мира — 2022, подопечные Станислава Черчесова на выезде со счётом 3:1 обыграли команду Мальты, пишет «Интерфакс».

Автором первого гола на 23-й минуте матча стал Артём Дзюба. На 35-й минуте второй мяч от гостей забил Марио Фернандес. Во втором тайме сборная Мальты смогла отыграть один мяч, когда Джозеф Мбонг перехватил передачу и пробил под перекладину ворот. Под конец матча Александр Соболев забил третий гол российской сборной.

По итогам игры Россия возглавила группу H. Следующий матч команда проведёт в Сочи 27 марта против сборной Словении.