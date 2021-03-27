Россия обыграла Словению в отборочном матче чемпионата мира по футболу (ВИДЕО)

Сборная России со счётом 2:1 обыграла команду Словении в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Матч проходил в Сочи, российская команда открыла счёт на 26-й минуте — отличился Артём Дзюба, он же через 10 минут увеличил преимущество россиян. Словения сократила отставание в счёте через минуту, отличился Йосип Иличич.

24 марта сборная России обыграла команду Мальты со счётом 3:1 в гостевом матче. После двух матчей российская команда возглавляет группу H, одержав две победы и набрав шесть очков. 30 марта сборная России сыграет со Словакией.