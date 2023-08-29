Сбежала от смерти. Хозяин потерявшейся в лесу под Нижним Тагилом козы рассказал, что купил животное на убой

24 августа в паблике во «ВКонтакте» «Подслушано ПГТ. Горноуральский-Лая» был опубликован пост о пропаже козы с указанием двух номеров телефона предполагаемых хозяев животного. Оба абонента были подписаны Фёдорами. Позвонив по указанным номерам, журналист АН «Между строк» выяснил, что это два разных мужчины и оба они ищут козу.

Оказалось, что первый Фёдор потерял не козу, а козлёнка в районе кафе «Караван» в Горноуральском. Мужчина предпринимал попытки найти питомца, но безуспешно. А вот второй Фёдор потерял своё животное ещё 22 августа — в тот же день, когда купил козу на мясо. Животное сбежало из машины и скрылось в лесу недалеко от кафе «Медведь-Камень». Хозяин заверил редакцию, что будет продолжать поиски дальше.

Напомним, в минувшее воскресенье тагильчанка Татьяна Лаврова вместе с семьёй ходила в поход на Медведь-Камень. Идя по тропе вдоль русла реки Тагил в районе Ермакова городища, они встретили на другом берегу козу, которая, судя по всему, заблудилась.

Вернувшись в Нижний Тагил, Татьяна не смогла остаться равнодушной и в своих социальных сетях опубликовала пост с просьбой помочь животному. На сообщение сразу отреагировали несколько неравнодушных горожан, которые отправились на поиски заблудившейся козы. Добравшись до места, активисты вновь увидели в лесу сбежавшее животное, но поймать козу не смогли. Заметив людей, она испугалась и убежала вглубь леса. Волонтёры потратили на поиски животного ещё несколько часов, но безрезультатно.