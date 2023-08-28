Жители Нижнего Тагила организовали поиски заблудившейся в лесу козы

В минувшее воскресенье Татьяна Лаврова вместе с семьёй ходила в поход на Медведь-Камень. Идя по тропе вдоль русла реки Тагил в районе Ермакова городища, они встретили на другом берегу козу, которая, судя по всему, заблудилась.

Вернувшись в Нижний Тагил, Татьяна не смогла остаться равнодушной и в своих социальный сетях опубликовала пост с просьбой помочь животному. На сообщение сразу отреагировали несколько тагильских активистов, и сейчас они решают, как спасти козу.

Также Татьяне начали поступать звонки от неизвестных, которые заявляют, что это их животное, и требуют вернуть козу.

«Мы бы очень хотели отдать козу в реабилитационный центр для животных, чтобы она прожила счастливую жизнь, помогая выкармливать диких животных, попавших в сложную ситуацию, а не старым хозяевам, которые не уследили за своим питомцем», — говорит Татьяна.