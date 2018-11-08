Саратовский депутат, решивший питаться на 3500 рублей в месяц, похудел на шесть килограммов за две недели

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, поспоривший с региональным министром труда о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, похудел почти на шесть килограммов за две недели своего эксперимента, пишет ТАСС.

«Я весил 94 килограмма на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 килограммов с небольшим, похудел», — рассказал Бондаренко.

После первой недели он, по собственным словам, похудел на два килограмма. Он уточнил, что продолжает питаться в основном крупами и овощами. По его словам, «завтрак состоит из 1,5 яиц, обед — из гречки или щей без мяса».

Сейчас Бондаренко находится в командировке в Хакассии, где продолжает соблюдать диету и готовит себе сам, так как живёт не в гостинице, а в съёмном жилье. А вот в полёте депутату, по его словам, пришлось поголодать.

«Чтобы не нарушать чистоту эксперимента в полёте, который занял 4,5 часа, я был вынужден отказаться от еды и пил только воду», — отметил он.

Напомним, спор Бондаренко с министром труда Саратовской области Натальей Соколовой о прожиточном минимуме стал поводом для увольнения чиновницы. Соколова утверждала, что прожить можно на 3500 рублей — это примерная стоимость продуктовой корзины в регионе — в месяц. Депутат был не согласен и предложил ей провести соответствующий эксперимент, но она отказалась «из-за статуса».