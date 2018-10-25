Саратовский депутат решил попробовать питаться на 3 500 рублей после скандала с министром

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондареко после скандала с министром занятости, труда и миграции региона в течение месяца намерен питаться, потратив не больше 3 500 рублей — стоимости продуктовой корзины в области, пишет ТАСС.

«Я приступил к "министерской диете" и хочу сказать, что это непросто! Всего 875 рублей на целую неделю. На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, "макарошки". Видимо, неделя будет не самая сытая, но посмотрим, нужно продержаться ещё целый месяц», — сообщил Бондаренко в Instagram.

Напомним, в начале октября министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Местный депутат предложил чиновнице попробовать самой прожить месяц на эту сумму, но она отказалась, уточнив, что это «будет ей не по статусу». После этого её отправили в отставку.