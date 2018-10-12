Саратовский министр уволена после заявлений о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц

Министр труда и социального развития Саратовской области Наталья Соколова, заявившая о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, отравлена в отставку, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь губернатора Нина Попова.

«Соколова уволена со своей должности», — сказала Попова.

Министр лишилась должности после того, как прославилась высказыванием о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Для этого она посоветовала россиянам питаться «макарошками», которые в любое время стоят одинаково.

«Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», — заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Он отметил, что в таких ситуациях и впредь будут приниматься «самые жёсткие» меры.

Напомним, ранее Наталья Соколова нашла нормальным прожиточный минимум пенсионера, но сама не сочла возможным на него жить из-за «статуса».

По её словам, в прожиточный минимум можно уложиться, «если использовать наши сезонные овощи и фрукты».

«Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Всё равно это очень дёшево!» — сказала она.

Однако сама перейти на такой рацион министр оказалась не готова.

«Я человек достаточно решительный, но, боюсь, статус министра этого не позволит», — посетовала чиновница.

Свою позицию она высказала в споре с местным депутатом Николаем Бондаренко, когда обсуждался прожиточный минимум для пенсионеров.