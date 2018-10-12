​​​​​​​Саратовский министр отказалась жить на прожиточный минимум из-за «статуса» (ВИДЕО)

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова нашла нормальным прожиточный минимум пенсионера, но сама не сочла возможным на него жить из-за «статуса», пишет местное издание FreeNews-Volga.

По её словам, в прожиточный минимум можно уложиться, «если использовать наши сезонные овощи и фрукты».

«Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Всё равно это очень дёшево!» — сказала она.

Однако сама перейти на такой рацион министр оказалась не готова.

«Я человек достаточно решительный, но, боюсь, статус министра этого не позволит», — посетовала чиновница.

Высказывание касалось спора Соколовой с депутатом городского заксобрания Николаем Бондаренко, который заявил, что на прожиточный минимум пенсионера в Саратовской области прожить невозможно. Тем не менее он подчеркнул, что готов провести эксперимент и питаться купленными на эту сумму продуктами месяц. Министр Соколова пообещала указать ему продукты и места для их покупки, чтобы уложиться в сумму.

«И каждое заседание думы я буду носить весы и вас взвешивать», — пошутила Соколова.

Каждый регион определяет прожиточные минимумы трудоспособных граждан и пенсионеров. В Саратовской области прожиточный минимум трудоспособного гражданина составляет в 2018 году 9354 рубля, а пенсионера — 7176 рублей. На 2018 год федеральный прожиточный минимум пенсионера составил 8320 рублей.