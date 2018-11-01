Саратовский депутат, обещавший прожить на 3,5 тысячи рублей, пожаловался на однообразное меню

Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который после спора с бывшим министром труда региона Натальей Соколовой пытается питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, пожаловался на однообразное меню, пишет РИА Новости.

По словам Бондаренко, в его меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушёные овощи, карамель и яблоко.

«Рецепты сильно не поменялись в первую очередь потому, что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться. Меню примерно то же», — сказал депутат.

Во вторник он делал вторую закупку, на которую выделил 875 рублей. Депутат отметил, что купил практически те же продукты.

«Я купил чуть меньше хлеба и меньше конфет, карамелек… Дело не в комфорте, здесь уже дело в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств», — объяснил Бондаренко.

Он добавил, что после первой недели купил больше моркови, лука и курицы. При второй закупке ему удалось уложиться в бюджет недели, а на первой он потратил на 15 рублей больше выделенной суммы.

Напомним, в середине октября Бондаренко публично поспорил с министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой. Она говорила, что 3,5 тысячи рублей в месяц — достаточная сумма «для минимальных физиологических потребностей». Бондаренко предложил Соколовой прожить на эти деньги, однако она отказалась «из-за статуса». После этого Соколову уволил губернатор региона Валерий Радаев за «пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей».