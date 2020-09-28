Самозанятые Нижнего Тагила получили в качестве господдержки в период пандемии коронавируса уже более 4,5 млн рублей

В этом году выплаты от государства в размере 5 тысяч рублей в качестве материальной поддержки в период пандемии коронавируса и экономического кризиса получили уже 512 самозанятых Нижнего Тагила. Об этом АН «Между строк» рассказал руководитель местного центра «Мой бизнес» Сергей Федореев. Он отметил, что 394 самозанятых успели оформить заявки и получить даже по две выплаты. Общая сумма предоставленных тагильчанам денег составляет 4 530 000 рублей. Выдаются средства через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), но приём заявок закончится уже 1 октября.

«Процедура оформления заявки очень проста. Несмотря на это, многие самозанятые, к сожалению, до сих пор не обратились к нам за поддержкой, хотя время ещё есть. Кому-то просто лень этим заниматься ради 5–10 тысяч рублей. Есть также люди, которые не хотят, чтобы другие узнали о том, что они пострадали из-за коронавируса, что у них возникли какие-то проблемы с деньгами. Но из-за пандемии многие самозанятые оказались совсем без заработка, без денег. Количество клиентов как минимум уменьшилось. И в таких сложных условиях, конечно, даже 5 тысяч рублей — это существенное финансовое подспорье. Их можно потратить на закуп расходных материалов, аренду помещения или другие не менее важные вещи. Ничего зазорного в получении такой господдержки нет», — отметил Сергей Федореев, руководитель представительства СОФПП в Горнозаводском округе.

Выплаты для самозанятых в Свердловской области инициировал губернатор Евгений Куйвашев. Право на них имеют две категории: зарегистрированные по состоянию на 1 апреля 2020 года и на 1 мая 2020 года. Те, кто был зарегистрирован на обе даты, получают две выплаты по 5 тысяч рублей каждая, кто только на одну из дат — одну выплату.

Графический дизайнер Маргарита из Нижнего Тагила, которая уже несколько лет занимается изготовлением и оформлением свадебной полиграфии (пригласительных, конвертов, планов рассадок), получила обе выплаты на общую сумму 10 тысяч рублей. Кроме того, новый статус позволил ей открыто рекламировать своё дело и в итоге обрести новых клиентов.

«Когда я ещё не была оформлена как самозанятая, не смогла работать с несколькими заказчиками из-за того, что им нужны были документы: чеки, договоры. А после регистрации смогла даже дать о себе рекламу. После того как началась вся эта ситуация с коронавирусом, увидела в новостях, что для самозанятых ввели выплаты. Зашла на сайт Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, завела там личный кабинет, подключила это всё к госуслугам, заполнила заявление и отправила. И уже в июне получила выплату в 10 тысяч рублей за май и за июнь. Эта выплата мне очень сильно помогла, на эти деньги я закупила расходный материал. Я ведь попала в список тех людей, которые очень сильно зависят от сезона. Летний сезон — время свадеб, самое прибыльное время. Но в этом году у меня был очень большой провал по заказам, так как начиная с апреля многие начали переносить свадьбы на более позднее время или даже отменять. В августе у меня увеличился оборот и пригодился расходный материал», — рассказала агентству Маргарита.

Для мастера восковой депиляции Ольги выплаты в 10 тысяч рублей стали настоящим спасением во время всеобщего карантина из-за коронавируса.

«Многие мои коллеги продолжили работать, несмотря на запрет, но я всё же последовала совету нашего государства и прекратила деятельность, — призналась Оьга. — И в тот период материальная помощь меня очень выручила. Узнала я о выплатах случайно, из новостной публикации в соцсетях. При этом ничего конкретного там не говорилось. Было очень много вопросов, было непонятно, какие действия нужно выполнить, чтобы эти самые выплаты получить. Из разных источников я узнала, что у нас есть такой фонд, который и занимается выплатами. Оформила всё буквально за несколько минут. Обработка моего заявления прошла тоже очень быстро. Буквально через пару дней пришли денежки на счёт. 5 тысяч — это немаленькая сумма, на дороге не валяется. Чтобы их получить, нужно хорошо поработать, для кого-то это вообще половина месячной зарплаты. Поэтому в период самоизоляции, когда я не работала, эти деньги стали для меня очень хорошей поддержкой».

Платить налоги оставшимся без заработка в пандемию коронавируса самозанятым не пришлось. По закону граждане, которые оказывают платные услуги и не привлекают наёмных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — с компаниями.

Напомним, для того чтобы подать заявление, нужно зарегистрироваться на сайте фонда в личном кабинете как физическое лицо или как индивидуальный предприниматель, выбравший для работы налог на профессиональный доход. Для формирования заявления понадобятся ИНН и банковские реквизиты. После того как вы нажмёте на кнопку «Подать заявление», оно будет сформировано автоматически. Как правило, сверки заявок от предпринимателей и официальных реестров самозанятых, зарегистрированных в регионе, занимают максимум два дня. Если вас нет в реестре, то необходимо обратиться за консультацией в ФНС или на горячую линию фонда: 8-800-500-77-85. Она работает без выходных.

После введения режима самоизоляции тагильские предприниматели начали массово закрывать и продавать свой бизнес. Тогда государство разработало комплекс мер поддержки предпринимателей в период пандемии. В него вошли в числе прочего зарплатные субсидии, отсрочка по налогам, беспроцентные кредиты. Многие виды господдержки можно получить через СОФПП. С начала 2020 года фонд выдал бизнесу свыше миллиарда рублей. Им было заключено 811 договоров займа. Показатели уже превысили количество выдач 2019 года: тогда бизнесу было предоставлено 580 займов на сумму 1,16 млрд рублей.

В Нижнем Тагиле в качестве представительства СОФПП сегодня работает центр «Мой бизнес» на проспекте Мира, 2а. Любой желающий может обратиться туда не только за материальной (займы и поручительства), но и информационной помощью.