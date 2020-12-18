С начала 2020 года в Нижнем Тагиле отловили более тысячи бродячих собак. Депутаты изменений не заметили

С начала 2020 года в Нижнем Тагиле отловили 1395 бродячих собак. Об этом на думской комиссии по горхозяйству сообщил замначальника профильного управления мэрии Игорь Комаров. Он пояснил, что это данные на 20 ноября. К 1 октября в городе удалось поймать 1179 бездомных животных. После стерилизации и передержки в течение 20 дней многие из них были отпущены в том же месте, где их ранее и отловили. Поимкой псов по муниципальному контракту занималась компания «Специализированная служба» из города Артёмовского.

«В этом году на проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных [из области] было выделено 8,2 млн рублей. Позже сумма была немножко скорректирована. Около миллиона рублей у нас забрали. Сегодня, на середину декабря, исполнение контракта составляет 5,8 млн рублей. К концу года мы ожидаем, что денежные средства будут освоены в районе 96%. На следующий год мы контракт уже разыгрываем, он будет на полгода. Позже, через полгода, мы дополнительно разыграем ещё один контракт. Может, кто-то из местных за него возьмётся», — отметил Игорь Комаров.

Депутат Михаил Кручинин отметил, что за последние годы ситуация с отловом животных в Нижнем Тагиле не изменилась. По городу по-прежнему бегают своры собак и нападают на жителей, при этом сумма, выделяемая областными властями на процедуры по поимке, стерилизации и передержке псов, с каждым годом уменьшается. Чиновники в ответ на это заявили, что, по подсчётам специалистов, количество бездомных собак в Тагиле должно уменьшиться только через 7-8 лет. Но насколько правдивы эти прогнозы, никто точно сказать сейчас не может.

«Я сам недавно был участником небольшого конфликта с четвероногими друзьями, — отметил замначальника управления горхозяйством Игорь Комаров. — Мы ужесточили требования в техзадании, чтобы ежедневно шли отчёты, плюс была видеофиксация отлова и выпуска собак. Животные должны приманиваться только с помощью приманки. Обязательно в отсутствие каких-либо людей, особенно детей, чтобы не травмировать их психику».

Сейчас в Нижнем Тагиле нет пункта для передержки бездомных собак. Поэтому всех пойманных животных увозят за 165 км в Артёмовский, где такой пункт есть. При этом к компании, которая занимается отловом и передержкой собак, в последнее время предъявляют большое количество претензий. В начале октября волонтёры благотворительного фонда «ЗООзащита» вместе с сотрудниками Роспотребнадзора буквально штурмом взяли питомник в Артёмовском. Во время проверки они обнаружили десятки истощённых животных и несколько трупов собак. В декабре этот питомник закрыли.

Спикер Нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн поинтересовался, почему мэрия не сотрудничает сейчас с местной организацией «Добрые руки». Игорь Комаров пояснил, что у них и чиновников после первого совместного опыта работы остались обоюдные обиды. Несмотря на это, горадминистрация ранее предлагала тагильчанам заявиться на контракт по отлову бродячих животных и на 2020, и на 2021 год. По последнему предложению те обещали подумать.