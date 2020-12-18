С начала 2020 года в Нижнем Тагиле отловили более тысячи бродячих собак. Депутаты изменений не заметили

С начала 2020 года в Нижнем Тагиле отловили 1395 бродячих собак. Об этом на думской комиссии по горхозяйству сообщил замначальника профильного управления мэрии Игорь Комаров. Он пояснил, что это данные на 20 ноября. К 1 октября в городе удалось поймать 1179 бездомных животных. После стерилизации и передержки в течение 20 дней многие из них были отпущены в том же месте, где их ранее и отловили. Поимкой псов по муниципальному контракту занималась компания «Специализированная служба» из города Артёмовского.
«В этом году на проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных [из области] было выделено 8,2 млн рублей. Позже сумма была немножко скорректирована. Около миллиона рублей у нас забрали. Сегодня, на середину декабря, исполнение контракта составляет 5,8 млн рублей. К концу года мы ожидаем, что денежные средства будут освоены в районе 96%. На следующий год мы контракт уже разыгрываем, он будет на полгода. Позже, через полгода, мы дополнительно разыграем ещё один контракт. Может, кто-то из местных за него возьмётся», — отметил Игорь Комаров.
Депутат Михаил Кручинин отметил, что за последние годы ситуация с отловом животных в Нижнем Тагиле не изменилась. По городу по-прежнему бегают своры собак и нападают на жителей, при этом сумма, выделяемая областными властями на процедуры по поимке, стерилизации и передержке псов, с каждым годом уменьшается. Чиновники в ответ на это заявили, что, по подсчётам специалистов, количество бездомных собак в Тагиле должно уменьшиться только через 7-8 лет. Но насколько правдивы эти прогнозы, никто точно сказать сейчас не может.
«Я сам недавно был участником небольшого конфликта с четвероногими друзьями, — отметил замначальника управления горхозяйством Игорь Комаров. — Мы ужесточили требования в техзадании, чтобы ежедневно шли отчёты, плюс была видеофиксация отлова и выпуска собак. Животные должны приманиваться только с помощью приманки. Обязательно в отсутствие каких-либо людей, особенно детей, чтобы не травмировать их психику».
Сейчас в Нижнем Тагиле нет пункта для передержки бездомных собак. Поэтому всех пойманных животных увозят за 165 км в Артёмовский, где такой пункт есть. При этом к компании, которая занимается отловом и передержкой собак, в последнее время предъявляют большое количество претензий. В начале октября волонтёры благотворительного фонда «ЗООзащита» вместе с сотрудниками Роспотребнадзора буквально штурмом взяли питомник в Артёмовском. Во время проверки они обнаружили десятки истощённых животных и несколько трупов собак. В декабре этот питомник закрыли.
Спикер Нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн поинтересовался, почему мэрия не сотрудничает сейчас с местной организацией «Добрые руки». Игорь Комаров пояснил, что у них и чиновников после первого совместного опыта работы остались обоюдные обиды. Несмотря на это, горадминистрация ранее предлагала тагильчанам заявиться на контракт по отлову бродячих животных и на 2020, и на 2021 год. По последнему предложению те обещали подумать.
- Компания из Артёмовского уже несколько лет выигрывает конкурс на отлов бездомных собак. В 2017 году фирма выиграла тендер, снизив начальную цену аукциона на треть. Директор фонда «Добрые руки» Алёна Казакова рассказала тогда, что за ту цену, которую предложили предприниматели из Артёмовского, добросовестно выполнить условия контракта невозможно.
- Ранее в тагильской мэрии сообщали, что количество отловленных собак с начала 2020 года увеличилось практически в полтора раза по сравнению с 2019 годом, однако «ситуация в городе остаётся сложной».
- В 2017 году АН «Между строк» и Центр кинологической службы МУ МВД России «Нижнетагильское» составили рекомендации для жителей города о том, как вести себя в окружении стаи собак и чего точно нельзя делать. Они по-прежнему актуальны.
- В мэрии Нижнего Тагила сообщили, что на территории города в районе шлаковых отвалов ОАО «НТМК» сформирован земельный участок «для строительства питомника для беспризорных животных». Но его строительство обойдётся городу в 130 млн рублей. По словам представителей горадминистрации, источник финансирования пока не определён.