Скандальный питомник в Артёмовском закрыли

Скандально известный питомник в Артёмовском на улице Куйбышева, 8 закрыли. Официальной причиной закрытия стало истечение срока аренды помещения. Теперь отловленных собак привозят в неприспособленный ангар в том же Артёмовском.

«На данной территории нет условий, пригодных для содержания собак. Их просто свозят в холодные ангары на верную смерть», — написали волонтёры в группе «Благотворительный фонд “ЗООзащита”».

Депутат Законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер у себя в соцсетях уверил, что передержку закроют 25 декабря. А пока сотрудники благотворительного фонда ищут волонтёров, которые будут дежурить у питомника: следить за обращением с животными, подкармливать собак и гулять с ними до момента окончательного закрытия приюта.

«У всех на слуху пресловутый “концлагерь” для собак в Артёмовском. Имидж городу и на федеральном уровне, и на областном основательно подпортил пункт передержки собак. А это не совсем справедливо, администрация и новый Глава настроены решать проблему», — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Однако в Свердловской области на данный момент нет передержек, которые могли бы соответствовать всем требованиям. Планируется, что часть собак волонтёры пристроят, но большинство будут выпущены к месту отлова после чипирования, стерилизации и прививания от столбняка.

Депутат отметил, что необходимо заниматься строительством нового приюта в рамках государственного бюджетного учреждения и государственно-частного партнёрства. Этот вопрос он уже обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а также с его заместителем Алексеем Орловым.