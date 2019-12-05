​​​​​​​С фонда «Русь сидящая» взыскали судебные издержки за процесс с ИК-13 Нижнего Тагила

Таганский районный суд Москвы взыскал с фонда «Русь сидящая» в пользу исправительной колонии № 13 в Нижнем Тагиле 53,4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Сумма является компенсацией судебных расходов, которые колония понесла в связи с судом из-за проекта «Тюремная коррупция», который ведут эксперт «Руси сидящей» Денис Тимохин и руководитель ярославского офиса «Руси сидящей» Руслан Вахапов.

Ранее Таганский райсуд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации ИК-13 к фонду «Русь сидящая» и признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию учреждения сведения, изложенные в проекте «Тюремная коррупция». ИК-13 упоминается в нём пять раз — в частности, в главе № 7, где речь идёт о «торговле должностями» в российских колониях, а также в разделах, посвящённых получению заключёнными поощрений и «чистке дел» «перед подачей ходатайства в суд по УДО», и в разделе № 15 проекта «Путаны», где речь идёт о том, как российские заключённые удовлетворяют свои сексуальные потребности.

ИК-13 Нижнего Тагила имеет особый статус — здесь отбывают наказание бывшие сотрудники российских силовых структур. Летом этого года из колонии вышел на свободу бывший первый замначальника столичного главка СКР экс-генерал Денис Никандров, получивший срок по делу о взятке за выход из СИЗО соратника вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого).