Замглавы московского СК, осуждённый по делу Шакро Молодого, вышел на свободу из ИК Нижнего Тагила

Бывший первый замначальника столичного главка Следственного комитета России экс-генерал Денис Никандров, получивший срок по делу о взятке за выход из СИЗО соратника вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), сегодня вышел на свободу из исправительной колонии № 13 «Красная утка» в Нижнем Тагиле Свердловской области, со ссылкой на источник пишет Znak.com.

Как сообщает телеграм-канал Baza, у проходной колонии Никандрова встречали журналисты, однако ни на один их вопрос бывший силовик не ответил. Выйдя за пределы пенитенциарного учреждения, он сел в ожидавший его легковой автомобиль и уехал.

Никандрова и ряд других высокопоставленных сотрудников СК задержали летом 2016 года. По версии обвинения, Никандров был одним из высокопоставленных сотрудников СКР, который получил взятку за смягчение обвинения Андрею Койчукову (Итальянцу), приближённому вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). В августе 2018 года Мосгорсуд признал Никандрова виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и дал силовику 5 лет 6 месяцев колонии. В срок отбытия наказания ему зачли время, проведённое в СИЗО. Также суд лишил Никандрова звания генерал-майора юстиции и запретил занимать должности в правоохранительных структурах и органах власти в течение трёх лет.

Наказание экс-генерал отбывал в ИК-13 Нижнего Тагила «Красная утка», в которой сидят представители силовых ведомств. 11 мая этого года в Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила от Никандрова поступило заявление с просьбой об условно-досрочном освобождении. 24 мая это ходатайство было удовлетворено. Прокуратура и представители ИК-13 против этого не возражали.