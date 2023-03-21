«С автоматом по-пластунски поползём, главное — прижаться к земле поближе». В Нижнем Тагиле начался набор добровольцев на службу в армию по контракту 

В понедельник в Нижнем Тагиле возле кинотеатра «Родина» начал работу временный пункт отбора на военную службу по контракту. Как рассказал АН «Между строк» инструктор пункта отбора сержант Антон Сироткин, точка будет работать с 09:00 до 19:00 до конца этой недели. По словам военного, тагильчане могут подойти сюда для получения консультации или подать заявление о поступлении на военную службу по контракту.

Заявление могут написать мужчины от 18 до 60 лет, не являющиеся офицерами запаса, имеющие основное общее образование и категории здоровья А и Б. Добровольцы, которые закончили вуз или колледж, могут подать заявление и вместо срочной службы в армии сразу пойти на службу по контракту.

«Для подачи заявления необходимо иметь при себе военный билет, паспорт и документ об образовании. После того как доброволец напишет заявление, позже он проходит медкомиссию в местном и областном военкомате, далее профотбор с психологическими тестами и сдачу нормативов ФИЗО. К службе принимаются только те, кто был признан годным по результатам всех процедур. Процесс прохождения мероприятий отбора оптимизирован и не занимает более одного рабочего дня», — рассказал АН «Между строк» сержант Антон Сироткин.

На момент публикации в Нижнем Тагиле написали заявления двое мужчин.

Сейчас по Свердловской области ездят две агитбригады на КАМАЗе и «Газели». Пункты отбора являются территориальными органами Министерства обороны Российской Федерации, они имеются в каждом регионе и могут быть как стационарными, так и мобильными.

52-летняя тагильчанка Светлана (имя изменено. — Прим. ред.) пришла в пункт, чтобы уточнить информацию о возможности службы по контракту женщинам. Инструктор пояснил, что в основном на службу по контракту берут медиков и связистов. Но у женщины должного образования не оказалось, ей предложили подойти вечером для более подробной беседы.

«Я пришла сюда, чтобы исполнить свой гражданский долг. Кто ещё кроме нас будет защищать нашу Родину? У меня давно возникло желание пойти в армию, я не боюсь. Я бы хотела помогать солдатам, быть медиком или поваром. А если будет нужно, то с автоматом по-пластунски поползём, главное — прижаться к земле поближе. На начальной военной подготовке в школе я разбирала и собирала автомат за 45 секунд», — говорит Светлана.

Агитаторы утверждают, что важным преимуществом службы по контракту является тот факт, что доброволец может самостоятельно выбрать воинскую часть и должность в соответствии с существующими вакансиями. Для этого необходимо указать свои предпочтения в заявлении, а также иметь рекомендации от командира воинской части. Записаться можно во все виды и рода войск, а также, при желании, подать заявку на участие в специальной военной операции. Каждое обращение рассматривается специалистами пункта в индивидуальном порядке. Выплата контрактникам составляет ежемесячно от 25 тысяч до 75 тысяч рублей в зависимости от воинского звания, должности, выслуги лет, уровня мастерства и региональных коэффициентов. Участники специальной военной операции получают выплаты около 200 тысяч рублей.