Общество

В Нижнем Тагиле появился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

20.03.2023 18:01
В Нижнем Тагиле появился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

Сегодня на Театральной площади, на парковке возле кинотеатра «Родина», появился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Как сообщает журналист АН «Между строк», на 17:30 пункт не работал, никаких объявлений о режиме работы нет. 

По информации, опубликованной на сайте Мытищинского приборостроительного завода, который изготавливает эти пункты, в мобильном модуле отбора (ММО) на шасси КАМАЗ-43118 можно разместить до шести рабочих мест инструкторов и специалистов-психологов.

Отметим, что активность военных комиссариатов по всей России стала одной из главных тем в СМИ на прошлой неделе, когда в разных регионах страны началось массовое вручение повесток якобы с целью призыва на военные сборы или актуализации данных. Не обошла эта тенденция и Свердловскую область. 

14 марта 2023 года ситуацию с вручением повесток прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщивший, что ни о каком возобновлении частичной мобилизации или её второй волне речи не идёт, а проводимые мероприятия — обычная ежегодная практика.

 

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