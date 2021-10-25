​​​​​​​С 30 октября по 7 ноября из культурных учреждений будут работать только театры и музеи

25.10.2021 11:21
С 30 октября по 7 ноября в России будут закрыты все культурные учреждения, кроме театров и музеев. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.
«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», — сообщается в постановлении от 22 октября.
Заполняемость театральных и музейных залов не должна превышать 50% от общей вместительности, а после завершения нерабочей недели — 70%, отмечается в документе. Совершеннолетние посетители должны предъявлять QR-коды, справки о медотводе либо QR-коды с отрицательным результатом ПЦР-теста. Детей будут допускать при наличии маски.
У кого нет ни одного из этих документов, могут сдать билеты.
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