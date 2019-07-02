С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству

1 июля в России вступило в силу новое пенсионное законодательство. Это значит, что женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года смогут выйти на пенсию раньше.

По информации ПФР, изменение пенсионной системы в 2019 году предполагает некоторые льготы для россиян, которые по условиям прежнего закона должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах. Для этой категории граждан пенсионные выплаты могут быть назначены за полгода до выхода на пенсию.

Напомним, что с 2019 года в России началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. Уже к 2028 году пенсионный возраст женщин повысится до 60 лет, а мужчин до 65.