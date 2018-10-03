Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста, сообщается на сайте главы государства.

Законопроект, предложенный правительством РФ и дополненный поправками президента, предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и прежде, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

В первом чтении законопроект был принят 19 июля. «Единая Россия» поддержала реформу, все парламентские оппозиционные партии выступили против. Ко второму чтению, которое состоялось 26 сентября, президент РФ Владимир Путин внёс поправки, смягчающие пенсионную реформу.

В третьем, окончательном чтении, законопроект о повышении пенсионного возраста был принят 27 сентября. За принятие пенсионной реформы проголосовали 333 депутата, 62 высказались против.

3 октября реформу одобрил Совет Федерации.