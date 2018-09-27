Госдума окончательно утвердила пенсионную реформу

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект о повышении пенсионного возраста в России, пишет «Интерфакс». За принятие пенсионной реформы проголосовали 333 депутата, 62 высказались против.

Напомним, законопроект, предложенный правительством РФ и дополненный поправками президента, предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и прежде, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

В первом чтении законопроект был принят 19 июля. «Единая Россия» поддержала реформу, все парламентские оппозиционные партии выступили против. Ко второму чтению, которое состоялось 26 сентября, президент РФ Владимир Путин внёс поправки, смягчающие пенсионную реформу.

Объявление о пенсионной реформе спровоцировало многочисленные акции протеста по всей стране и снижение рейтинга «Единой России» и лично Владимира Путина.